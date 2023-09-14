АвтоВАЗ, «Москвич», «Трансмашхолдинг» и НПО «Сатурн» попали под санкции США

В числе российских юрлиц, попавших под санкции, — Росавтодор, «Москвич», НПО «Сатурн» и «Союз», «Соллерс», «Арктик Энерджис», «Криогенмаш», AGD Diamonds, машиностроительный завод «Тонар», «Ак Барс Банк» и «СИНКО Банк», Globaltrans. Также в SDN-лист внесены компании, связанные с полезными ископаемыми: «Янская горная компания», «Таймырские ресурсы», «Таймырская горная компания», «Сибирская угольная компания», «Редметконцентрат».
Среди иностранных юрлиц — финские Luminor и Siberica, турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол. По версии Минюста США, они экспортировали электронику российским компаниям, а также осуществляли поставки в РФ товаров двойного назначения.
Вместе с тем Минфин США исключил из санкционного списка бывшего вице-президента Сбербанка Наталью Алымову и бывшего члена наблюдательного совета ФК «Открытие» новозеландца Пола Голдфинча.
В пресс-релизе американского ведомства говорится, что в санкционный список внесены около 100 юридических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом России, ее финансовыми институтами, поставщиками технологий, «цепочкой военных поставок». Также ограничения коснулись 70 физических лиц, которые поддерживают российских властей и «получают выгоду» от продолжающихся боевых действий на Украине.