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20:14 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц сравнил поддержку Украины с участием ФРГ в бомбежках Югославии

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Военная поддержка Украины сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после падения фашизма применил свои вооруженные силы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR). По его словам, вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» или «рубежом времен» для Германии.

Источник: Reuters

«Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, поскольку Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», — заявил немецкий канцлер.

Шольц также отметил, что война в Югославии сыграла роль в его политической карьере, так как в 1998 году его избрали депутатом в бундестаг.

«Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства», — подчеркнул он.

Кроме того, Шольц назвал «умиротворением» региона стремление присоединить к ЕС в рамках «Берлинского процесса» появившиеся после распада Югославии страны на западе Балкан.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Решение об участии и попустительстве бомбардировок чуть не привело в те годы к кризису в германской правительственной коалиции.

Авиаудары НАТО, к которым в том или ином виде также причастны ВВС ФРГ, продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

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