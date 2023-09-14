Байден считает, что Китай «не так уж и уважает» Россию

Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. Как заявил президент США, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. Путин, по словам Байдена, заявил, что с «неохотой» затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай.
«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — рассказал Байден.
Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал президента РФ ни о ком, кроме самой России.
К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США — это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.