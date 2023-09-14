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14 сентября, источник: © РИА Новости

Байден считает, что Китай «не так уж и уважает» Россию

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал коллеге из РФ, что Пекин «не так уж и уважает» Москву.

Источник: AP 2023

Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. Как заявил президент США, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. Путин, по словам Байдена, заявил, что с «неохотой» затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай.

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай… У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», — рассказал Байден.

Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал президента РФ ни о ком, кроме самой России.

К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США — это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.

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