Смешная награда: Шнобелевская премия и ее традиции Премия, которая заставляет задуматься над наукой и смеяться до слез
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Главное
Спецоперация на Украине
04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

США надеются, что генсек ООН добьется возврата РФ в зерновую сделку

США рассчитывают, что генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе планируемых на неделе контактов высокого уровня сумеет добиться возврата России в зерновую сделку. Об этом заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Источник: РИА "Новости"

«Мы благодарны генеральному секретарю за то, что он продолжает активно контактировать, пытаясь найти выход для возврата русских в черноморскую инициативу. И мы надеемся, что он достигнет успеха в этом на встречах, которые он будет проводить на следующей неделе с различными партнерами», — подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к сделке после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу назвал главную задачу армии в ходе СВО
КНР просит разъяснить слова Подоляка о слабом интеллекте китайцев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН