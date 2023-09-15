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04:40 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США следует понять, что раскручивание санкционной спирали никуда не ведет и Москва не откажется от защиты своих интересов, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американских санкций.

Источник: © РИА Новости

«Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали — дорога в никуда. Наша страна никогда не откажется от защиты своих национальных интересов, будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Как показали недавние саммиты “Россия-Африка”, БРИКС и “Группы двадцати”, в этом деле у нас немало сторонников и единомышленников», — сказал Антонов в ответ на просьбу оценить новый виток антироссийских мер, затронувших 24 лица и почти 150 компаний.

По словам Антонова, Вашингтон вновь «пустился в санкционную прыть в надежде обрушить» российскую экономику. «То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране», — отметил он.

Как напомнил глава российской дипмиссии, РФ «уже обложена тысячами односторонних рестрикций», однако и это не помогло обрушить ее экономику вопреки ожиданиям Запада.

«Об этом неудобном для американских властей факте говорят не только текущие оценки Бреттон-Вудских институтов, но и их дальнейшие прогнозы. Даже близкие к Белому дому журналисты с досадой указывают на то, что российская экономика уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов», — добавил в заключение посол РФ в США.

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