Антонов: санкции США не вынудят Россию перестать защищать свои интересы

«Вашингтону пора бы уже понять, что раскручивание санкционной спирали — дорога в никуда. Наша страна никогда не откажется от защиты своих национальных интересов, будет твердо отстаивать принципы равноправия и неделимости безопасности в международных отношениях. Как показали недавние саммиты “Россия-Африка”, БРИКС и “Группы двадцати”, в этом деле у нас немало сторонников и единомышленников», — сказал Антонов в ответ на просьбу оценить новый виток антироссийских мер, затронувших 24 лица и почти 150 компаний.
По словам Антонова, Вашингтон вновь «пустился в санкционную прыть в надежде обрушить» российскую экономику. «То ли от отчаяния, то ли из-за иллюзий американские власти фанатично изобретают дополнительные способы нанесения урона нашей стране», — отметил он.
Как напомнил глава российской дипмиссии, РФ «уже обложена тысячами односторонних рестрикций», однако и это не помогло обрушить ее экономику вопреки ожиданиям Запада.
«Об этом неудобном для американских властей факте говорят не только текущие оценки Бреттон-Вудских институтов, но и их дальнейшие прогнозы. Даже близкие к Белому дому журналисты с досадой указывают на то, что российская экономика уверенно стоит на ногах, несмотря на все попытки блицкригов», — добавил в заключение посол РФ в США.