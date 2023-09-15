Смешная награда: Шнобелевская премия и ее традиции Премия, которая заставляет задуматься над наукой и смеяться до слез
Фоторепортажи
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Спецоперация на Украине
07:07 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе «Звезда»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Приморье, при этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе “Звезда” в Большом Камне», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае и утром посетил дальневосточный завод «Звезда», где проверил выполнение государственного оборонного заказа.

В министерстве уточнили, что министр обороны России заслушал доклад директора «Звезды» о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса.

«Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности “Звезды”, чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок», — отметили в ведомстве.

ДВЗ «Звезда» — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
В США ужаснулись из-за неожиданных 'террористических ячеек' Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта