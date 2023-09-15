Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе «Звезда»

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе “Звезда” в Большом Камне», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае и утром посетил дальневосточный завод «Звезда», где проверил выполнение государственного оборонного заказа.
В министерстве уточнили, что министр обороны России заслушал доклад директора «Звезды» о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса.
«Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности “Звезды”, чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок», — отметили в ведомстве.
ДВЗ «Звезда» — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.