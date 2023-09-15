11:21 (мск), источник: Ведомости
Шойгу: ВМФ России до конца года получит 12 кораблей
До конца 2023 г. в Военно-морской флот (ВМФ) России поступят 12 кораблей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.
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«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат “Адмирал Головко”, ракетная подводная лодка стратегического назначения “Император Александр III”, атомный подводный крейсер “Красноярск”», — уточнил Шойгу (цитата по ТАСС).
За последние 10 лет в ВМФ поступило более 50 кораблей, добавил министр.
В ходе совещания Шойгу рассказал, что идет разработка многоцелевых атомных подводных лодок и подводных беспилотников. Минобороны последовательно принимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ, так как флот защищает национальные интересы России, подчеркнул министр.
15 сентября Шойгу находится с визитом в Приморском крае. На заводе «Звезда» он проверил выполнение гособоронзаказа, в том числе строительство плавучего докового комплекса и модернизацию подлодок. Затем министр посетил вертолетный завод «Прогресс». Предприятие производит вертолеты Ка-52, которые используются в ходе спецоперации на Украине. Шойгу отметил, что боевые возможности Ка-52М необходимо усовершенствовать. Он также отметил, что необходимо повысить защищенность летчиков.