Лавров заявил о заговоре вокруг российско-украинских переговоров

Он добавил, что эти же методы США и Великобритания применяли в начале украинских событий, которые долгие годы были в числе приоритетных направлений политики Вашингтона и Лондона.
«Они инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота», — отметил глава МИДа в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
При этом новые власти в Киеве в числе первых своих действий отменили государственный статус русского языка на Украине, а руководители террористической организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская группировка) объявили поход на Крым с целью изгнать оттуда всех русских, напомнил Лавров.
«Это были первые действия, первые заявления этой власти, которая пришла в Киев через путч, и эти заявления четко отразили их инстинкты: русофобские, расистские», — сказал глава МИДа.
19 августа Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что страны Запада в течение многих лет превращали или старались превратить соседей России во врагов, взращивая там целое поколение политиков, готовых объявить войну всему русскому. По его словам, страны Запада нацелены на уничтожение России, которая сейчас является серьезным геополитическим конкурентом.
Ранее, 2 августа, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. Однако у такой политики не может быть никакого будущего, заверил российский лидер.