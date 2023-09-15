Правительство сменило главу Росавиации

Главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК. Руководивший ведомством с 2009 года Александр Нерадько освобожден от этой должности.
Ранее о том, что Нерадько отправят в отставку, сообщали источники РБК. Ядров работает в Росавиации с 2019 года. В должности замглавы ведомства он координировал работу подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития инфраструктуры аэродромов и отвечал за реализацию федеральных проектов в отрасли, таких как «Беспилотная аэродоставка грузов», «Развитие региональных аэропортов», «Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта».
Родившийся в 1988 году Ядров — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, его специальность — инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства. До прихода в Росавиацию работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения.
В числе приоритетов работы Ядрова на новом посту Минтранс назвал «поддержание летной годности парка воздушных судов, сертификацию авиационной техники отечественного производства, развитие беспилотной авиации, цифровизацию информационных систем» агентства. Кроме того, новый руководитель намерен уделить внимание подготовке кадров и обновлению материально-технической базы учебных заведений.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский выразил мнение, что назначение Ядрова «даст новый импульс развитию гражданской авиации России».
«Ему предстоит огромная работа по поддержанию высокого уровня безопасности полетов и летной годности работающего флота, вводу в эксплуатацию новейших отечественных самолетов, развитию аэропортовой инфраструктуры и воздушного движения», — указал Александровский.
Генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский отметил, что новый глава «Росавиации» «многое сделал для модернизации региональных аэропортов, развития системы аэронавигации и повышения безопасности полетов». По его словам, при участии Ядрова были реализованы проекты терминалов в Тобольске и Новом Уренгое. «Знаю его как требовательного профессионала и открытого к диалогу человека», — добавил Чудновский.
Нерадько начинал свою карьеру в Федеральной авиационной службе, затем работал в Федеральной службе воздушного транспорта, был первым замминистра транспорта, руководил Ространснадзором и Федеральной аэронавигационной службой, упраздненной в 2009 году.
Как писал РБК, его рассматривали на пост главы Минтранса, но в итоге в 2020-м назначили экс-гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. В 2020—2021 Нерадько был первым замминистра транспорта, совмещая должность с главой Росавиации.