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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: 300 тысяч добровольцев записались на спецоперацию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал чушью заявления о том, что Россия берет северокорейских добровольцев для участия в боевых действиях на Украине. По его словам, «на это утро» контракты с Минобороны подписали уже 300 тыс. добровольцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Утром доложили. 300 тыс. подписано контрактов людьми, которые готовы жизнью пожертвовать защищая интересы России», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти платят участникам военной операции «какие-то деньги, которые выше, чем по стране», однако заключающие контракты с оборонным ведомством руководствуются прежде всего «патриотическими соображениями».

«Они готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», — добавил президент.

Указав на предоставленные ему данные о численности добровольцев, Владимир Путин заявил, что нет никакой необходимости приглашать для участия в боевых действиях «людей со стороны». По словам президента, формируемые подразделения снабжаются современными образцами вооружения и техники, некоторые из них укомплектованы уже на 85−90%.

12 сентября в ходе ВЭФ Владимир Путин комментируя возможность повторной мобилизации в России заявил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тыс. человек. Ежедневно, по его словам, контракты с Минобороны подписывают 1−1,5 тыс. человек.

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