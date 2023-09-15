Путин: 300 тысяч добровольцев записались на спецоперацию

«Утром доложили. 300 тыс. подписано контрактов людьми, которые готовы жизнью пожертвовать защищая интересы России», — сказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти платят участникам военной операции «какие-то деньги, которые выше, чем по стране», однако заключающие контракты с оборонным ведомством руководствуются прежде всего «патриотическими соображениями».
«Они готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», — добавил президент.
Указав на предоставленные ему данные о численности добровольцев, Владимир Путин заявил, что нет никакой необходимости приглашать для участия в боевых действиях «людей со стороны». По словам президента, формируемые подразделения снабжаются современными образцами вооружения и техники, некоторые из них укомплектованы уже на 85−90%.
12 сентября в ходе ВЭФ Владимир Путин комментируя возможность повторной мобилизации в России заявил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты 270 тыс. человек. Ежедневно, по его словам, контракты с Минобороны подписывают 1−1,5 тыс. человек.