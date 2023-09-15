Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты «Уральских авиалиний». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Сочи. «Сейчас проходят его переговоры с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко». Уже по темам беседы «был содержательный комментарий президента».
«Можно» сказать, что контакты лидеров РФ и КНДР не сенсация, а традиция.
«Северная Корея является нашим ближайшим соседом». Россия планирует отношения с Пхеньяном «выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях».
Соглашений с КНДР в ходе визита ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим направлениям не подписывалось и запланировано не было.
«Российская сторона последовательно продолжает свою работу — и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше».
«Недавно поступила партия гуманитарного груза», поставку в Нагорный Карабах организовала российская сторона. Эта работа продолжится.
«Это непростое расследование, непростое происшествие».
Поскольку расследование продолжается «сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно».
«Пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать».