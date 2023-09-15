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14:30 (мск), источник: ТАСС

Отношения с КНДР, Нагорный Карабах и пилоты «Уральских авиалиний». Темы брифинга Пескова

Развитие отношений России и КНДР, ситуация в Нагорном Карабахе и возможное награждение успешно посадивших аварийный самолет на поле пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии» стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Сочи. «Сейчас проходят его переговоры с президентом Белоруссии [Александром] Лукашенко». Уже по темам беседы «был содержательный комментарий президента».

Об отношениях с КНДР

«Можно» сказать, что контакты лидеров РФ и КНДР не сенсация, а традиция.

«Северная Корея является нашим ближайшим соседом». Россия планирует отношения с Пхеньяном «выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях».

Соглашений с КНДР в ходе визита ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим направлениям не подписывалось и запланировано не было.

О ситуации в Нагорном Карабахе

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу — и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше».

«Недавно поступила партия гуманитарного груза», поставку в Нагорный Карабах организовала российская сторона. Эта работа продолжится.

О крушении самолета с Евгением Пригожиным

«Это непростое расследование, непростое происшествие».

Поскольку расследование продолжается «сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно».

О награждении пилотов «Уральских авиалиний»

«Пока мне ничего не известно на этот счет, ничего не могу сказать».

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