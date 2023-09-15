Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

«Украина должна победить в этой войне», — заявила она, отвечая на вопрос ведущего о том, как она видит конец украинского конфликта и представив ситуацию, при которой он закончился бы победой России, что, согласно Бербок, стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».
Бербок, которая в рамках рабочего визита находится в США, в очередной раз использовала местоимения «мы», говоря о прямом влиянии Запада на конфликт на Украине.
По всей видимости, министр, упомянув председателя КНР, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай является важнейшим торговым партнёром Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами.