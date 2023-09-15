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21:43 (мск), источник: Ведомости

Великобритания прекратила расследование в отношении Фридмана

Великобритания прекратила расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана, которого Лондон подозревал в обходе санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства.

Источник: РИА "Новости"

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 г.», — сообщили в представительстве.

В агентстве уточнили, что расследование при этом продолжается, но в отношении других подозреваемых.

После начала военной операции на Украине и последующих санкций западных стран Фридман покинул наблюдательный совет Альфа-банка. Расследование NCA связано с возможным нарушением санкционного режима. Фридман, как сообщало агентство, выдал кредит из банка своему помощнику для обхода ограничений.

О том, что NCA прекратило проверку, сообщалось в апреле. Тогда газета Financial Times писала, что ведомство прекратило расследование по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны и даче ложных показаний, но продолжило проверку по подозрению в отмывании денег.

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