Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16Жара в мире
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Главные новости недели
21:05 (мск), источник: Ведомости

Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины вопреки решению Еврокомиссии

Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна после снятия эмбарго Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Источник: РИА "Новости"

Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель.

Матеуш Моравецкий
премьер-министр Польши

Как заявлял Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров».

«Мы этого не допустим, мы на это не согласны», — отмечал глава правительства (цитата по RMF).

15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее в Польше уже заявили, что не согласятся снять запрет с импорта украинского зерна после завершения соглашения. О намерении продлить ограничения заявляли в Венгрии и Румынии.

Введение эмбарго было связано с ростом протестов фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Ограничения на ввоз украинского зерна в эти страны ЕК ввела в мае, а затем продлевала. Запрет не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны Евросоюза.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Сибири затормозят рост цен на топливо субсидиями для АЗС
Продюсерский центр «Яндекса» экранизирует Пелевина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсельское хозяйство