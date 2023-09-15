Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
8Первое суперлуние 2023 года
22:22 (мск), источник: © РИА Новости

Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США не поощряют применение Украиной присылаемого оружия вне ее границ, но оставляют выбор целей за Киевом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (вооружений. — Прим.ред.), выбор целей — за ними. <…> Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал он.

В отношении новых вооружений, которые могут передать Киеву, Блинкен заявил, что «любая система, которая обсуждается в том числе в прессе, вероятно, находится на активном рассмотрении».

Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Президент лгал'. Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе
Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта