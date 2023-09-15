Блинкен: США оставляют за ВСУ выбор целей для передаваемого им оружия

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы (вооружений. — Прим.ред.), выбор целей — за ними. <…> Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал он.
В отношении новых вооружений, которые могут передать Киеву, Блинкен заявил, что «любая система, которая обсуждается в том числе в прессе, вероятно, находится на активном рассмотрении».
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.