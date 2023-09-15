Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения

«Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Дмитрий Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников», — сказал Осипов.
Медведев не в первый раз посещает новые регионы России. В 2022 году он по поручению президента посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. Тогда зампред Совбеза провел совещание, посвященное мерам обеспечения безопасности республик.
Он также нередко ездит с инспекцией в центры подготовки бойцов специальной военной операции (СВО). Так, в середине июля он посетил Тоцкий полигон в Оренбургской области, где наблюдал за тренировочными стрельбами и осматривал различные виды вооружения, среди которых, в частности, БТР-82А, гаубицы Д-30, танки. Тогда же Медведев сообщал, что по итогам инспекции предоставит главе государства доклад о подготовке будущих участников СВО.