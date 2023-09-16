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Спецоперация на Украине
02:53 (мск), источник: © РИА Новости

Трампу понравились оценки Путина его намерения разрешить кризис на Украине

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать кризис вокруг Украины.

Источник: © РИА Новости

Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи.

Дональд Трамп
45-ый президент США

Политик отказался раскрывать детали того, как мог бы разрешить украинский конфликт за 24 часа на посту президента США, но заявил, что точно знает, как нужно поступить. Трамп подчеркнул, что добился бы переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.

Владимир Путин 12 сентября в ходе Восточного экономического форума позитивно оценил готовность Трампа «за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис». По словам президента, «это не может не радовать, это хорошо». При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.

Россия не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также указывали на отсутствие в настоящее время предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.

В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от участия в обсуждениях по урегулированию украинского кризиса.

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