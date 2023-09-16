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Спецоперация на Украине
10:34 (мск), источник: Ведомости

Красный Крест заявил о желании главы организации встретиться с Путиным

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву, который может состояться до конца года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава делегации организации в Москве Борис Мишель.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, это произойдет до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе», — сказал Мишель.

Глава делегации также рассказал агентству, что МККК готов выступить посредником между Москвой и Киевом в обмене пленными, если поступят такие просьбы. Мишель пояснил, что Красный Крест по таким вопросу регулярно проводит встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

«МККК не участвует в обмене пленными в России и на территории Украины. Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом», — сказал он.

Сполярич посещала Москву в январе. Пресс-служба Красного Креста перед этим визитом сообщила, что в российской столице глава МККК планирует «обсудить неотложные гуманитарные проблемы» с представителями правительства и российским Красным Крестом. До этого Сполярич посетила Украину.

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