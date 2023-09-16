На Украине сообщили о получении танков Abrams от США в ближайшее время

Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 т, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят«, — сказал он в эфире “Украинского радио”.
Данилов подчеркнул, что бронированных боевых машин будет больше, чем 10.
Ранее, 6 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что танки Abrams в скором времени прибудут на Украину. Она отметила, что новый пакет помощи включает в себя боеприпасы и оборудование для боевых машин.
До этого, 31 августа, газета Politico написала, ссылаясь на источники в Пентагоне, что первые десять из 31 танка M1 Abrams будут отправлены Киеву в середине сентября. В публикации отмечалось, что в настоящее время бронемашины находятся в Германии.
Помимо прочего, 18 августа портал Business Insider сообщил, что украинские военные подошли к финальной стадии курсов по управлению танками Abrams.
Еще 8 августа военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что передача этих американских бронемашин Украине не повлияет на ход спецоперации. По его словам, Вашингтон отправляет Киеву не самую современную модель танка, и эксперт предрек сложности этому виду вооружения в условиях, сложившихся в зоне боестолкновений.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля прошлого года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.