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10:52 (мск), источник: Известия

В МИД РФ призвали США прекратить правовой произвол в отношении россиян

В Министерстве иностранных дел 16 сентября, сообщили, что продолжают требовать от американских властей прекратить правовой произвол в отношении россиян.

Источник: Reuters

Таким образом там прокомментировали решение суда в США, согласно которому учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы.

В ведомстве подчеркнули, что Москва считает вердикт политически мотивированным и надуманным. Министерство указало, что обвинения являются сфабрикованными, а доказательная база сводилась лишь к голословным утверждениям.

«Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, — еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы», — сказали «РИА Новости» в министерстве.

Также там выразили мнение, что россиянин стал жертвой русофобии, «царящей сейчас во властных структурах за океаном» и отметили, что посольство РФ в Вашингтоне окажет ему необходимую помощь в борьбе за соблюдение его прав и законных интересов.

Клюшин является владельцем компании «М13». Ее главный продукт — это система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша», которую используют в администрации президента РФ, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. С помощью сервиса чиновники могут отследить реакцию прессы, а также интернет-пользователей на свои действия.

Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Его арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. В декабре того же года швейцарский минюст сообщил о выдаче Клюшина США. В посольстве РФ в Швейцарии экстрадицию российского бизнесмена назвали очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян.

14 февраля этого года Reuters сообщило, что присяжные американского суда признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

7 сентября его приговорили к девяти годам тюрьмы. В свою очередь, адвокат Максим Немцев, что защита россиянина обжалует решение суда.

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