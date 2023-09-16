В МИД РФ призвали США прекратить правовой произвол в отношении россиян

Таким образом там прокомментировали решение суда в США, согласно которому учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы.
В ведомстве подчеркнули, что Москва считает вердикт политически мотивированным и надуманным. Министерство указало, что обвинения являются сфабрикованными, а доказательная база сводилась лишь к голословным утверждениям.
«Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, — еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы», — сказали «РИА Новости» в министерстве.
Также там выразили мнение, что россиянин стал жертвой русофобии, «царящей сейчас во властных структурах за океаном» и отметили, что посольство РФ в Вашингтоне окажет ему необходимую помощь в борьбе за соблюдение его прав и законных интересов.
Клюшин является владельцем компании «М13». Ее главный продукт — это система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша», которую используют в администрации президента РФ, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. С помощью сервиса чиновники могут отследить реакцию прессы, а также интернет-пользователей на свои действия.
Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
Его арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. В декабре того же года швейцарский минюст сообщил о выдаче Клюшина США. В посольстве РФ в Швейцарии экстрадицию российского бизнесмена назвали очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян.
14 февраля этого года Reuters сообщило, что присяжные американского суда признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.
7 сентября его приговорили к девяти годам тюрьмы. В свою очередь, адвокат Максим Немцев, что защита россиянина обжалует решение суда.