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12:55 (мск), источник: ТАСС

Глава Минцифры уверен, что с WhatsApp в России «все будет хорошо»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Минцифры России Максут Шадаев, комментируя ТАСС ситуацию с мессенджером WhatsApp в стране, заявил, что с ним все будет хорошо.

Источник: Reuters

«Уверен, что все будет хорошо», — поделился министр.

Ранее мессенджер в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором предложил рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо блокировки мессенджера.

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