Глава Минцифры уверен, что с WhatsApp в России «все будет хорошо»

«Уверен, что все будет хорошо», — поделился министр.
Ранее мессенджер в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.
В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором предложил рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо блокировки мессенджера.