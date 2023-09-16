В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», — приводит слова Геращенко министерство энергетики на своей странице в соцсети.
Он заявил, что производство урана для Украины — это «составляющая национальной безопасности».
Украинский «Энергоатом» 10 сентября сообщил о подписании меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана с американской ConverDyn. Он предусматривает помощь в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате и строительство завода по добываемой на Украине конверсии природного продукта в гексафторид урана — это процесс, являющийся неотъемлемой частью создания полного ядерного цикла.
В августе «Энергоатом» подписал с канадской компанией Cameco соглашение, в рамках которого предусмотрена продажа Канаде украинского урана, а Cameco будет производить ядерное топливо для Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с 2024 по 2035 годы.
Украина никогда не была сколь-нибудь заметным игроком на мировом урановом рынке. А «Росатом» после приобретения Буденовского месторождения урана в Казахстане вышел на второе место в мире после Казахстана по запасам этого стратегического металла.
По данным холдинга «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли), в 2022 году производство урана в мире увеличилось на 6% и составило 50,4 тысячи тонн. Порядка 85% мировой добычи обеспечили девять крупнейших компаний — НАК «Казатомпром» (Казахстан), CNNC и CGN (Китай), входящие в «Росатом» АО «Атомредметзолото» (ведет добычу урана внутри РФ) и международный уранодобывающий холдинг Uranium One, Orano (Франция), Cameco (Канада), ГП «Навоийуран» (Узбекистан) и BHP (Австралия-Великобритания).