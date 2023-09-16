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19:33 (мск), источник: Известия

НАТО проведет в 2024 году крупнейшие учения со времен холодной войны

Североатлантический альянс (НАТО) намерен в 2024 году провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Это 16 сентября подтвердил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

Источник: Reuters

«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender (“Стойкий защитник”)», — отметил он на пресс-конференции по результатам ежегодной встречи начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает ТАСС.

Он также добавил, что увеличившиеся расходы на оборону, которые предприняли в НАТО, «на самом деле приводят к большей безопасности».

О готовящихся самых масштабных учениях НАТО до этого сообщало 11 сентября издание Financial Times. Отмечалось, что альянс собирает более 40 тыс. военнослужащих, которые будут отрабатывать способы отражения российской агрессии. В рамках учений будет совершено от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и использовано более 50 военных кораблей.

До этого, 9 сентября, начались двухнедельные военно-морские учения «Северное побережье» в Балтийском море с участием порядка 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих из стран — членов НАТО. Программа учений является первой в своем роде. В ходе нее суда будут отрабатывать бои в военных репетициях у берегов Эстонии и Латвии.

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