В Крыму после удара ВСУ западными ракетам напомнили слова Молотова

Он отметил, что Киев продолжает с одобрения Запада придерживаться занятого террористического курса, однако им не удастся запугать крымчан, отмечает «Газета.Ru».
Политик также добавил, что Россия начала спецоперацию своевременно, не допустив агрессии на собственную территорию.
Ранее 16 сентября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по полуострову западными ракетами. Он отметил, что в настоящее время Запад не контролирует президента Украины Владимира Зеленского, который принимает безумные решения, а его заявления, что поставляемые Киеву ракеты будут применяться только на полях сражений «не стоят и ломаного гроша».
За день до этого командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале фактически признал, что удар по Крыму и Севастополю 13 сентября был нанесен при использовании западных дальнобойных ракет.
В ночь на 13 сентября ВСУ 10 крылатыми ракетами атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь из них. Позднее в российском оборонном ведомстве сообщили, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) страны, которые были повреждены в результате удара, будут полностью восстановлены и смогут продолжить службу.
В тот же день телеканал Sky News со ссылкой на украинский и западный источники сообщил, что при атаке ВСУ использовали дальнобойные крылатые ракеты британского производства Storm Shadow. СМИ напомнило, что в этом году Великобритания передала ВСУ ракеты Storm Shadow, с помощью которых украинская авиация способна делать удары дальностью более 150 миль (около 240 км).
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О начале ее проведения российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.