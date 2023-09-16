Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
22:05 (мск), источник: Известия

В Крыму после удара ВСУ западными ракетам напомнили слова Молотова

В Крыму, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову западными ракетами, привели цитату из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Высказывание политического деятеля напомнил 16 сентября заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Источник: РИА "Новости"

Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. А на заявления украинских террористов — ответ прост «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Иван Шонус
зампред комитета крымского парламента

Он отметил, что Киев продолжает с одобрения Запада придерживаться занятого террористического курса, однако им не удастся запугать крымчан, отмечает «Газета.Ru».

Политик также добавил, что Россия начала спецоперацию своевременно, не допустив агрессии на собственную территорию.

Ранее 16 сентября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предупредил о последствиях в случае ударов по полуострову западными ракетами. Он отметил, что в настоящее время Запад не контролирует президента Украины Владимира Зеленского, который принимает безумные решения, а его заявления, что поставляемые Киеву ракеты будут применяться только на полях сражений «не стоят и ломаного гроша».

За день до этого командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале фактически признал, что удар по Крыму и Севастополю 13 сентября был нанесен при использовании западных дальнобойных ракет.

В ночь на 13 сентября ВСУ 10 крылатыми ракетами атаковали судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь из них. Позднее в российском оборонном ведомстве сообщили, что корабли Военно-морского флота (ВМФ) страны, которые были повреждены в результате удара, будут полностью восстановлены и смогут продолжить службу.

В тот же день телеканал Sky News со ссылкой на украинский и западный источники сообщил, что при атаке ВСУ использовали дальнобойные крылатые ракеты британского производства Storm Shadow. СМИ напомнило, что в этом году Великобритания передала ВСУ ракеты Storm Shadow, с помощью которых украинская авиация способна делать удары дальностью более 150 миль (около 240 км).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О начале ее проведения российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Домный тренд: спрос на ипотеку в России вырос на 113%
Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта