НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

Бауэр подчеркнул, что при оказании военной помощи Киеву странам НАТО нужно задумываться о связанных с этим рисках для собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи он призвал членов блока быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе.
Глава военного комитета НАТО также посетовал, что производственные мощности в этой сфере отстают, поставки тормозятся, а цены растут. Он предположил, что в такой ситуации наращивание союзниками расходов на оборону может не привести к укреплению безопасности.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.