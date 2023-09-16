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22:36 (мск), источник: © РИА Новости

НАТО признала, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Запросы Киева по поставкам оружия и боеприпасов превышают возможности НАТО, заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на ежегодной конференции начальников генштабов стран блока в Норвегии.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <…> Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей.

Роб Бауэр
заявил глава военного комитета альянса

Бауэр подчеркнул, что при оказании военной помощи Киеву странам НАТО нужно задумываться о связанных с этим рисках для собственной защиты и безопасности альянса. В этой связи он призвал членов блока быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе.

Глава военного комитета НАТО также посетовал, что производственные мощности в этой сфере отстают, поставки тормозятся, а цены растут. Он предположил, что в такой ситуации наращивание союзниками расходов на оборону может не привести к укреплению безопасности.

Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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