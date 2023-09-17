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02:19 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС РФ и КНДР

ТОКИО, 17 сентября. ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита во Владивосток встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооруженными силами (ВС) двух стран. Об этом сообщило госрадио «Голос Кореи».

Источник: ТАСС

Товарищ Ким Чен Ын выразил свою радость, что снова встретился с Сергеем Шойгу, и высоко оценил развитость, современность и героизм российских вооруженных сил, надежно защищающих суверенитет и интересы развития государства.

«Голос Кореи»

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», — отмечается в сообщении.

Тихоокеанский флот

Также в ходе визита во Владивосток лидер КНДР заявил, что Тихоокеанский флот РФ вносит большой вклад в обеспечение мира и безопасности как в регионе Северо-Восточной Азии, так и во всем мире.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил то, что военнослужащие Тихоокеанского флота вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире, проявляя мужественный боевой дух и героизм», — говорится в сообщении госрадио.

Ким Чен Ын осмотрел фрегат «Маршал Шапошников» и оставил запись в книге почетных посетителей.

Мореходство победы, отстоявшее справедливость и мир, не меркнет. С уважением Тихоокеанскому флоту! Ким Чен Ын, 16 сентября 2023 года.

Ким Чен Ын
председатель КНДР

«Маршал Шапошников», построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155, несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, после которой был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями.

Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе — «Циркон». Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.

Лидер КНДР прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. До этого Ким Чен Ын приезжал в РФ в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они провели с Путиным переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.

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