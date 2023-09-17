Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС РФ и КНДР

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», — отмечается в сообщении.
Также в ходе визита во Владивосток лидер КНДР заявил, что Тихоокеанский флот РФ вносит большой вклад в обеспечение мира и безопасности как в регионе Северо-Восточной Азии, так и во всем мире.
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын высоко оценил то, что военнослужащие Тихоокеанского флота вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и во всем мире, проявляя мужественный боевой дух и героизм», — говорится в сообщении госрадио.
Ким Чен Ын осмотрел фрегат «Маршал Шапошников» и оставил запись в книге почетных посетителей.
«Маршал Шапошников», построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155, несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, после которой был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями.
Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран» и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе — «Циркон». Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.
Лидер КНДР прибыл в Россию по приглашению президента Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. До этого Ким Чен Ын приезжал в РФ в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они провели с Путиным переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.