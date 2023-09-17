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07:26 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын посетил океанариум во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время официального визита в РФ посетил Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке. Об этом 17 сентября сообщает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

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В Приморском океанариуме Ким Чен Ына сопровождал губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава межправительственной комиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов. Кортеж главы ТПК встретил его у входа в здание.

После посещения океанариума северокорейский лидер высоко оценил местное традиционное морское шоу млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа.

По словам корреспондента, больше всего Ким Чен Ыну понравилось выступление моржа Миши, который ластами «посылал воздушные поцелуи». Лидер КНДР поаплодировал Мише. Также высокому гостю провели экскурсию по основной экспозиции океанариума.

Ранее в этот же день, лидер КНДР, прибыв на остров Русский, сначала посетил Дальневосточный Федеральный университет, на площадке которого ранее (7−13 сентября) проходил Восточный экономический форму (ВЭФ).

Ректор университета Борис Коробец рассказал ему о развитии острова и вуза. Во время встречи Коробец подарил Ким Чен Ыну картину — барельеф «Остров Русский».

Далее лидер Северной Кореи побывал на выставке «Улица Дальнего Востока», которая проводилась в рамках ВЭФ-2023.

В субботу, 16 сентября, Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ким Чен Ыну представили целый ряд стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также ракетный комплекс «Кинжал».

В тот же день во Владивостоке он Ким Чен Ыну смог посмотреть на фрегат «Маршал Шапошников», а вечером посетил балет-феерию «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

Это первый визит северокорейского главы государства в Россию с 2019 года.

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