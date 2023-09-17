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10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Пашинян ответил на вопрос о смене внешнеполитического курса Армении

ЕРЕВАН, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, заявив, что этот вектор всегда был направлен на собственные интересы государства.

Источник: © РИА Новости

«Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки (о смене вектора — ред.) уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении», — сказал Пашинян журналистам.

Говоря об армяно-российских отношениях, премьер отметил, что в этом вопросе исходит из заявлений президента РФ. «Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет», — сказал Пашинян.

Ранее не текущей неделе на пленарном заседании ВЭФ-2023 Владимир Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и «никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет».

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