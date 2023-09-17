Пашинян ответил на вопрос о смене внешнеполитического курса Армении

«Внешняя политика прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки (о смене вектора — ред.) уместны. Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении», — сказал Пашинян журналистам.
Говоря об армяно-российских отношениях, премьер отметил, что в этом вопросе исходит из заявлений президента РФ. «Руководитель, президент РФ, заявлял, что проблем с Арменией и премьер-министром нет», — сказал Пашинян.
Ранее не текущей неделе на пленарном заседании ВЭФ-2023 Владимир Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и «никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет».