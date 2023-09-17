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10:16 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за визит в Россию

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время обеда, устроенного по случаю посещения Тихоокеанского флота председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, поблагодарил его за то, что он своим визитом вдохновил армию и народ России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: РИА Новости

«Министр обороны Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела», — сообщило ЦТАК.

Отмечается, что в свою очередь Ким Чен Ын отметил, что рад новой встрече с Шойгу, и «высоко оценил развитие, современность и доблесть ВС РФ, надежно защищающих право на самостоятельность и интересы развития государства».

Как передает ЦТАК, Шойгу в своей речи во время обеда также выразил волю к дальнейшему углублению дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран, а глава оборонного ведомства КНДР Кан Сун Нам в ответной речи выразил готовность дальше укреплять «боевую солидарность и сотрудничество с российской армией и надежно защищать региональный и глобальный мир и стабильность».

Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции «Хасан» его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Также северокорейскому лидеру представили ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат «Маршал Шапошников», ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

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