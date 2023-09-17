Шойгу поблагодарил Ким Чен Ына за визит в Россию

«Министр обороны Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела», — сообщило ЦТАК.
Отмечается, что в свою очередь Ким Чен Ын отметил, что рад новой встрече с Шойгу, и «высоко оценил развитие, современность и доблесть ВС РФ, надежно защищающих право на самостоятельность и интересы развития государства».
Как передает ЦТАК, Шойгу в своей речи во время обеда также выразил волю к дальнейшему углублению дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран, а глава оборонного ведомства КНДР Кан Сун Нам в ответной речи выразил готовность дальше укреплять «боевую солидарность и сотрудничество с российской армией и надежно защищать региональный и глобальный мир и стабильность».
Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции «Хасан» его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолет в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи. Там его встретил Шойгу, Ким Чен Ыну представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Также северокорейскому лидеру представили ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат «Маршал Шапошников», ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.