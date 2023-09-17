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13:37 (мск), источник: Ведомости

Кадыров опроверг сообщения о своей госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором посоветовал «всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи» — погулять на свежем воздухе и «привести мысли в порядок».

Источник: РИА "Новости"

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

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Ранее в СМИ появились сообщения о якобы госпитализации главы Чечни из-за болезни почек. 15 сентября помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова со своей семьей.

В мае 2020 г., в первую волну коронавируса, СМИ писали о заражении Кадырова COVID. Позже спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов назвал это сплетнями.

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