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14:14 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск “Восток”, во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР.

«Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.

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