Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

«На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск “Восток”, во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР.
«Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.