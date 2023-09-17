Столтенберг предупредил о затяжном конфликте на Украине

«Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира», — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также призвал Германию увеличить расходы на оборону. Минимальная цель в этом контексте составляет, по его словам, 2% ВВП. Он добавил, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». Мир возможен только в том случае, если «Россия сложит оружие», считает генсек альянса. Он также высказался за широкие гарантии безопасности для Киева и заявил, что рано или поздно страна присоединится к НАТО.
В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.