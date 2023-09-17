Трамп заявил, что готов решить большинство проблем США за один год

«От шести месяцев до года — многие из проблем, практически все проблемы, которые мы обсудили, будут решены», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, комментируя свою работу на посту президента США в случае победы на выборах.
Он добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тех кандидатов, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.