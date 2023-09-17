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18:52 (мск), источник: ТАСС

Трамп: Украина могла бы избежать конфликта с Россией, отказавшись от части территорий

По словам экс-президента США, подобное соглашение позволило бы Киеву сохранить страну.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Киевские власти могли избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отказаться от части территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе, — сказал он. — Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб».

По словам бывшего американского лидера, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Бывший глава государства также не раз утверждал, что в случае победы на президентских выборах смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине.

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