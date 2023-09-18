Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — заявил он.
Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.
В последнее время Маск оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.
В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX «в крупный акт войны». Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.
По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.