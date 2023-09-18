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Спецоперация на Украине
09:48 (мск), источник: © РИА Новости

Так много. Маск неожиданно высказался о ВСУ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, написал в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

Источник: AP 2023

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — заявил он.

Так миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ.

В последнее время Маск оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.

В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX «в крупный акт войны». Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.

ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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