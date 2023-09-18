10:51 (мск), источник: ТАСС
Польша заявила о нежелании проводить навязываемую Еврокомиссией миграционную политику
В этом вопросе страна не должна повторить ошибки Франции, Германии и Швеции, заявил глава МИД Збигнев Рау.
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ТАСС, 18 сентября. Польша не может допустить повторения ошибок, сделанных в вопросе миграции Францией, Германией и Швецией. Об этом в интервью порталу Nowy Swiat 24 сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.
«Мы не можем допустить повторения ошибок Франции, Германии или Швеции», — сказал он, добавив, что никто не заставит Польшу проводить такую миграционную политику, «которая противоречит интересам Польши и угрожает безопасности ее граждан».
Министр еще раз напомнил о несогласии Польши с навязываемой ей политикой принудительной релокации мигрантов из других государств ЕС. «Нет и речи о согласии на принудительное размещение Евросоюзом в Польше тех мигрантов, которые мечтали остаться в другом европейском государстве», — сказал Рау, добавив, что для того, «чтобы дать полякам возможность оценить идею релокации нелегальных мигрантов, навязываемую Еврокомиссией и некоторыми государствами Западной Европы, мы объявили о проведении референдума по этому вопросу».
Общенациональный референдум будет совмещен с парламентскими выборами и пройдет 15 октября. В числе прочего польских граждан спросят об их отношении к принудительной релокации мигрантов в Польшу, а также о целесообразности существования защитной стены на границе с Белоруссией.