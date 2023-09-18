Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Главные новости 18 сентября
12:32 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, заявившую на днях, что ВСУ якобы взяли Андреевку, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Источник: © РИА Новости

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал он.

В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталию Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Будут проблемы. Байдену сообщили плохие новости из-за маневра России
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта