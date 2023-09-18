На Украине уволили замминистра обороны, солгавшую о взятии Андреевки

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал он.
В отставку также отправили заместителей министра Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталию Дейнегу и госсекретаря Константина Ващенко, уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
На прошлой неделе, 14 сентября, Маляр заявила, что украинские войска заняли село Андреевка к югу от Артемовска, но это не соответствовало действительности. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал слова Маляр очередным вбросом и рассказал, что в районе Андреевки и Клещеевки продолжаются ожесточенные бои. Позже Маляр объяснила свое заявление коммуникационным сбоем.
В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне очередного скандала из-за коррупции в армии. Новым главой Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Верховная рада одобрила это назначение.