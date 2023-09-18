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12:01 (мск), источник: ТАСС

Китай направил Германии протест из-за высказываний Бербок

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что высказывания немецкой стороны являются «политической провокацией».

Источник: AP 2023

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Китай направил Германии протест из-за высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором она назвала «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила официальный председатель МИД КНР Мао Нин.

«Китай осуждает и отвергает высказывания немецкой стороны, которые являются безответственными, противоречат фактам, нарушают дипломатический протокол и являются политической провокацией. Китай уже направил протест по дипломатическим каналам», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

15 сентября Бербок в интервью телеканалу Fox News на вопрос ведущего об исходе украинского кризиса заявила, что западные страны будут поддерживать киевские власти «столько, сколько потребуется», и выразила мнение, что если Россия одержит победу, то «это даст сигнал таким диктаторам как Си [Цзиньпин]». При этом глава германского внешнеполитического ведомства не пояснила, какой, по ее мнению, сигнал даст победа России китайскому лидеру.

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