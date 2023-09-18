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12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, заявил Путин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прогрессивная, комфортная среда последовательно создается в Москве, город ощутимо опережает многие другие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра столицы Сергея Собянина в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«В городе последовательно, настойчиво создается прогрессивная комфортная среда, делается все необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть — именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — сказал Путин.

Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

На предыдущих выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

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