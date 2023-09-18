Песков поставил под сомнение понимание Шольцем ситуации на Украине

17 сентября Шольц заявил, что основным условием для переговоров по Украине является вывод российских войск из зоны спецоперации.
Кремль неоднократно заявлял, что Москва остается открытой к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. 12 сентября Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.