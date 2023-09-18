Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Главное
Спецоперация на Украине
14:02 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссар допустил создание европейского авианосца

В соответствии с доктриной безопасности ЕС существуют так называемые оспариваемые пространства, «для обороны которых необходимо иметь общую стратегию», отметил Тьерри Бретон.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может рассмотреть возможность создания собственного авианосца для защиты морских территорий. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

«Это очень важный вопрос, — сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слухи о возможном строительстве странами ЕС авианосца. — Необходимо задуматься об общей инфраструктуре для защиты морского пространства: нужно, например, защищать Балтийское море, Средиземное море, осуществлять оборону в Атлантическом и в Тихом океане. Я лично считаю, что это вопрос, который следовало бы вынести на обсуждение».

Бретон напомнил, что в соответствии с доктриной безопасности ЕС существуют так называемые оспариваемые пространства, «для обороны которых необходимо иметь общую стратегию». В их числе он назвал киберпространство, космическое и морское пространства. Однако никаких конкретных планов по поводу проекта авианосца еврокомиссар не назвал, отметив лишь, что в свое время по его инициативе была заложена группировка спутников IRIS, призванных обеспечивать безопасность ЕС в космосе, первые из них будут запущены в 2024 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин отреагировал на высказывания Трампа о том, что тот смог бы урегулировать украинский конфликт в течение суток
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС