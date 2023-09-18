ЕС пытается сделать въезд россиян невозможным, считают в МИД

«Запрет на прямое авиасообщение, ужесточение визовой практики, теперь эти “разъяснения” по санкциям, которые находятся за гранью абсурда, направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам, на то, чтобы фактически сделать гражданам России невозможным въезд в Евросоюз», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД РФ отметили, что ЕС пытается «возвести в Европе новый “железный занавес”, максимально ограничив возможности общения между людьми». «Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран-членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку», — добавили в ведомстве.
В министерстве отметили, что отвечать за политику «целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги». «МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий ее официальных представителей», — сообщило ведомство.
Министерство рекомендовало россиянам учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения. «В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — говорится в заявлении ведомства.