В Турции одновременно снесли девять многоэтажек Все строения уничтожили из-за последствий землетрясений
Фоторепортажи
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Главные новости к вечеру 18 сентября
23:05 (мск), источник: Известия

Вашингтон освободил пятерых иранских заключенных в рамках сделки с Тегераном

Вашингтон в рамках сделки с Тегераном освободил пятерых иранских заключенных, содержащихся в тюрьмах США, двое из них уже прибыли в столицу Катара. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил иранский телеканал PressTV со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Из пяти помилованных иранцев двое отправятся из Дохи в Тегеран, третий воссоединится со своей семьей в третьей стране, еще двое останутся в США по их просьбе, уточняется в материале.

«После успешных командных усилий пятеро невинных иранских соотечественников, находящихся в американских тюрьмах, будут сегодня освобождены, а двое из них въедут в Тегеран через Доху», — приводит PressTV заявление постоянного представителя Ирана в Вене Казем Гарибабади.

Обмен заключенными между Ираном и США был осуществлен благодаря соглашению между двумя странами, достигнутому при посредничестве Дохи.

Ранее в этот день стало известно, что катарский самолет, на борту которого находятся пятеро американцев иранского происхождения, покинул Тегеран в рамках обмена пленными. Кроме того, в рамках соглашения Южная Корея разблокировала $6 млрд активов Ирана, которые уже поступили в банки Дохи.

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что договоренности по обмену заключенными между США и Ираном были достигнуты после согласия США не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд. Указывалось также, что в США выразили надежду, что обмен пленными будет способствовать развитию дипломатического диалога между странами, направленного на введение ограничений на ядерные программы Ирана.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Торг не уместен: продажу нелегального табака выявили в 17 регионах
Опцион энтитета: Республика Сербская может провести референдум в 2024-м
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия