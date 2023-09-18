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22:22 (мск), источник: ТАСС

Раиси допустил возможность новых «гуманитарных шагов» в отношениях между Ираном и США

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил, что после реализации соглашения об обмене заключенными в отношениях между Тегераном и Вашингтоном могут быть предприняты новые «гуманитарные шаги».

Источник: Reuters

«Это была чисто гуманитарная акция. Безусловно, она станет шагом, на основе которого в будущем могут быть предприняты другие гуманитарные шаги», — приводит телеканал Al Jazeera слова Раиси, который выступил перед журналистами по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее в понедельник самолет с пятью освобожденными гражданами США приземлился в международном аэропорту Дохи. Американцев сопровождал посол Катара в Иране Мухаммед бен Хамад аль-Хаджри. На борту самолета также находились двое членов семей экс-заключенных, которым, как утверждает Вашингтон, было запрещено покидать Иран.

Двое из освбожденных иранцев направляются в Тегеран, местонахождение езе троих не уточняется. Ранее источники Press TV сообщили, что двое иранцев — Мехрдад Муин Ансари и Реза Сархангпур — прибыли из США в столицу Катара, власти которого выступали посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате «пять на пять». В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.

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