В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций

Прокуратура утверждает, что россиянин, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.
«Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, 51-летнему Марченко предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также в контрабанде товаров из США.
Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.