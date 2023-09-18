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18 сентября, источник: © РИА Новости

В США арестовали россиянина по обвинению в закупках товаров в обход санкций

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Власти США арестовали гражданина РФ Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

Прокуратура утверждает, что россиянин, постоянно проживающий в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.

«Марченко был ранее сегодня представлен магистратскому судье США Эндрю Е. Краузе в Уайт-Плейнс, который вынес постановление о его задержании», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, 51-летнему Марченко предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды, а также в контрабанде товаров из США.

Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.

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