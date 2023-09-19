NYT в ходе расследования выяснила, что по Константиновке ударили ВСУ

Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был вызван отклонившейся от траектории украинской ракетой ПВО, выпущенной из комплекса «Бук».
Как отмечается, украинские власти сначала пытались помешать журналистам газеты получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара, однако репортерам все же удалось добраться до места, опросить свидетелей и собрать остатки оружия.
Как пишет газета, на кадрах камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории под контролем Киева, когда слышен звук приближающейся ракеты, по меньшей мере четыре пешехода, по всей видимости, одновременно поворачивают головы в сторону источника звука — они смотрят в сторону территории, удерживаемой Киевом. За несколько мгновений до удара видно отражение ракеты, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями, что показывает, что она движется с северо-запада, сообщает газета.
Согласно опрошенному газетой эксперту по взрывчатым веществам и ее собственному анализу, образовавшаяся воронка и повреждения, простирающиеся от точки взрыва, соответствуют ракете, летевшей с северо-запада.
По информации газеты, за несколько минут до удара украинские войска выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Журналисты газеты находились в этом городе, когда услышали звуки пуска двух ракет. Как пишет издание, о пусках сообщали и местные жители в соцсетях. Газета добавляет, что время этих пусков соответствует времени появления ракеты, которая ударила по рынку в Константиновке. Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта.
Кроме того, один из очевидцев заявил NYT, что ракеты были выпущены с окраины города, места, которое, по словам жителей, используется украинскими войсками. Журналисты издания, говорится в сообщении газеты, побывали на этом месте и увидели признаки того, что оно недавно использовалось военными.
Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».
Завершая статью, газета подчеркивает, что неясно, почему ракета могла упасть в Константиновке, хотя, пишет издание, возможно, она дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели. На такой малой дальности (менее 16 километров) ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в двигателе, которое могло взорваться или загореться при ударе, что может объяснить широкое распространение следов горения на рынке, говорится в материале NYT.
Ранее в сентябре Владимир Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны.
Как заявил 10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим уже «пытаются забыть» про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как «забыли» про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес.
По заявлению постпреда РФ при организации Василия Небензи, провокация в Буче была совершена киевским режимом по той же схеме, что и удар по рынку в Константиновке. По его словам, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он добавил, что «растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, начали спешно удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, но было уже поздно, и правда вырвалась наружу». Он назвал обвинения в адрес РФ «отвратительной ложью», которой западные СМИ «прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, (госсекретаря США — ред.) Энтони Блинкена».