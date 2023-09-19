«Железная маска»: названы самые знаменитые узники Бастилии Писатель Вольтер, строитель крепости-тюрьмы и еще три известных заключенных
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:33 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО

Швеция проявляет недостаточное старание в стремлении стать членом НАТО. Таким мнением поделился в эфире американского телеканала PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

Турецкий лидер напомнил, что одним из главных условий вступления в альянс для Швеции является выполнение обещаний по борьбе с терроризмом. Эрдоган отметил, что террористы «по-прежнему передвигаются по улицам Стокгольма».

Просьбу Швеции о членстве в НАТО рассмотрит Великое национальное собрание Турции, добавил президент республики. Он подчеркнул, что вердикт парламента будет решающим в этом вопросе.

«Чтобы ратификация произошла, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», — уточнил Эрдоган.

Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г.

Против принятия Швеции в НАТО с самого начала выступает Турция, которая требует от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. 18 сентября идею о принятии Швеции в состав военного блока раскритиковали и в Венгрии. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.

Справка
Вступление в ЕС в обмен на прием Швеции в НАТО. Что известно о сделке Турции и ЗападаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о приеме Швеции в НАТО. Взамен Стокгольм пообещал активизировать процесс приема Турции в ЕС и поспособствовать модернизации таможенного союза страны и сообщества. Однако в США отметили, что вопросы членства Швеции в НАТО и Турции в ЕС не взаимосвязаны
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок»
Почему позиция G20 по поводу конфликта на Украине изменилась
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО