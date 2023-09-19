Эрдоган назвал недостаточными шаги Швеции к вступлению в НАТО

Турецкий лидер напомнил, что одним из главных условий вступления в альянс для Швеции является выполнение обещаний по борьбе с терроризмом. Эрдоган отметил, что террористы «по-прежнему передвигаются по улицам Стокгольма».
Просьбу Швеции о членстве в НАТО рассмотрит Великое национальное собрание Турции, добавил президент республики. Он подчеркнул, что вердикт парламента будет решающим в этом вопросе.
«Чтобы ратификация произошла, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», — уточнил Эрдоган.
Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г.
Против принятия Швеции в НАТО с самого начала выступает Турция, которая требует от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. 18 сентября идею о принятии Швеции в состав военного блока раскритиковали и в Венгрии. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.