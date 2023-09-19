В Турции одновременно снесли девять многоэтажек Все строения уничтожили из-за последствий землетрясений
Фоторепортажи
16Жара в мире
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
10:08 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин рассказал о ситуации в Клещеевке и Андреевке

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в «серой зоне», украинские войска пытаются там закрепиться, но безуспешно, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне», — сказал он.

Андреевка же практически разрушена, добавил Пушилин. По его словам, украинские военные пытаются зайти на территорию бывшего села, но российская артиллерия при поддержке авиации мешает их продвижению.

«Поэтому там опять такая точка перемола вооруженных формирований Украины образовалась», — заметил политик.

ВСУ также предпринимают попытки прорваться в Клещеевку с юга. Пушилин отметил, что для полного контроля этого села важен рубеж по железной дороге.

«В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен», — сказал врио главы Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю на Донецком направлении российские военные отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1 700 человек убитыми и ранеными. Кроме того ВСУ потеряли 16 танков, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Накануне ведомство сообщило об отражении еще шести попыток прорыва в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного ДНР, в результате которых потери украинских войск составили около 250 человек.

Российские войска контролируют Артемовск с мая 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Будут проблемы. Байдену сообщили плохие новости из-за маневра России
Жертвы неизбежны. США готовят Украине опасный подарок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта