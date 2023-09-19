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11:23 (мск), источник: Известия

Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

Президент США Джо Байден во время своего выступления на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию действующего президента попытался в очередной раз оскорбить лидера РФ Владимира Путина, назвав его диктатором.

Источник: Reuters

Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин.

Джо Байден
президент США

Байден также добавил, что, на его взгляд, бывший президент страны Дональд Трамп также склоняется перед Россией. Как заверил действующий лидер США, при повторном избрании он этого делать не будет.

Байден уже не в первый раз позволяет себе такие оскорбительные выпады в адрес президента России.

26 марта во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Президент США высказался, что Путин «не может оставаться у власти». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

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