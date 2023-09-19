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13:12 (мск), источник: Ведомости

Минцифры: реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года

Полноценный запуск единого реестра воинского учета может произойти только с 2025 г., заявил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

Источник: РИА "Новости"

«По созданию реестра воинского учета — его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 г. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», — сказал он на конференции «Цифровизация в госсекторе» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что сведения в реестре не составляют военную тайну, но относятся к служебной тайне и касаются лиц, находящихся на территории России. Необходимы временные и материальны затраты для создания инфраструктуры, каналов связи и их защиты.

При этом Качанов рассказал, что в одном или двух субъектах до конца года планируется запустить пилотный проект. В каких именно регионах намерены протестировать систему, он не уточнил.

Ранее Минцифры уже несколько раз называло примерные сроки запуска реестра. В мае министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что реестр заработает к осеннему призыву.

В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета, который предполагал три этапа запуска. В документе говорилось, что до 31 декабря 2023 г. министерство обязано обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра. Следующий этап запланирован с 1 января по 31 декабря 2024 г. На третьем этапе Минобороны с 1 января 2025 г. обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».

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